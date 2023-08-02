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Tuğba Özerk KKTC protokolünde 

Türkiye'de gerçekleşen geleneksel Yavru Vatan koşusu için Kuzey Kıbrıs Hükümetinin özel davetiyle Tuğba Özerk resepsiyon, yarış ve kupa törenine katıldı.  

Tuğba Özerk KKTC protokolünde 

Özel şapka ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Tuğba Özerk ailesinin Gazi Kupası sahibi olması ve dedesinin adına her sene düzenlenen yarış nedeniyle atlar konusunda bilgisiyle herkesi şaşırttı.

Tuğba Özerk KKTC protokolünde 

Coşkuyla izlenen yarış sonrası törende kazanan safkanın sahibi Erdağ Dağıdır'a kupasını KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu verdi.

 

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