Tuğba Özerk KKTC protokolünde 

Özel şapka ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Tuğba Özerk ailesinin Gazi Kupası sahibi olması ve dedesinin adına her sene düzenlenen yarış nedeniyle atlar konusunda bilgisiyle herkesi şaşırttı.

Coşkuyla izlenen yarış sonrası törende kazanan safkanın sahibi Erdağ Dağıdır'a kupasını KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu verdi.

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