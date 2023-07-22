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Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı

Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı. İşte haberin detayları....

Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı

Güzel şarkıcı Tuğba Özerk, tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı
Yoğun geçen konser takviminden fırsat buldukça kendine zaman ayıran Özerk, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı
Kavurucu sıcaklara hortumla meydan okuyan Özerk, bu eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi

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