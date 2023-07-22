Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı

Güzel şarkıcı Tuğba Özerk, tatiline kaldığı yerden devam ediyor.



Yoğun geçen konser takviminden fırsat buldukça kendine zaman ayıran Özerk, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.



Kavurucu sıcaklara hortumla meydan okuyan Özerk, bu eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi

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