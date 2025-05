Timberland'den her adımda yeni maceralarla buluşturan bir yaz koleksiyonu

Güneşin sıcaklığını hissetmenin ve özgürce doğayla buluşmanın tam zamanı değil mi? İster yeni rotalara açılmak ister şehrin rutininde alternatif rotaları keşfetmek olsun, Timberland'in yeni giyim, loafer ve sandalet koleksiyonu, yazın her anını zahmetsiz şıklık ve konfor ile geçirmen için tasarlandı. Güneşli yürüyüşlerden gece maceralarına, Timberland'in yeni sezon kadın koleksiyonu yazın bitmeyen enerjisini yansıtıyor.



Timberland'in Yaz 2025 Kadın koleksiyonu; premium materyal tercihlerini, zamansız tasarımların şıklığını ve ustalık gerektiren detayları bir araya getiriyor. En sevilen klasik ayakkabı ve giyim silüetlerine modern yorumlar kazandırarak hem şehirle hem de doğayla iç içe anlarda stilini yansıtmanı sağlıyor. Yazın sıcaklığının ve özgürlük duygusunun yansıması bu parçalar, gardıroplarda zahmetsiz şıklık ve fark edilir bir zarafet için tasarlandı.



Her adımda özgür: Timberland kadın sandaletleri

Açık gri, siyah, altın rengi ve bordo renk alternatiflerine sahip deri Clairemont Way Fisherman Sandaletler (4.499TL), yaz aylarının ihtiyaç duyduğu hafiflik ve konforu, özgün bir tarz ile birleştiriyor. OrthoLite® iç tabanı ayakları gün boyu konforla sararken, dayanıklı kauçuk dış tabanı hem ıslak hem de kuru zeminlerde güvenli bir tutuş sağlıyor. Ayarlanabilir tokaya sahip Premium Timberland® Derisi üst yüzeyi, şıklığın yanı sıra kişiye özel bir uyum ve estetik görünüm sunuyor.



Turuncu, altın rengi, kahverengi ve siyah renk alternatiflerine sahip deri Calista Bay Bantlı Sandaletler

(3.999TL) ise klasik sandalet tasarımını modern çizgilerle buluşturarak hem şıklık hem de fonksiyonellik sunuyor. Premium Timberland® Derisi ile tasarlanmış dış yüzeyi, süet astarı ve kauçuk dış tabanı sayesinde hem konforlu hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Ayarlanabilir tokasıyla kişiselleştirilmiş bir uyum sağlıyor ve yalın ama zarif tasarımıyla ister şehirde ister sahilde, her ortamda rahatlıkla tercih edilebilecek bir yaz klasiği olarak öne çıkıyor.

İkonik Tekne Ayakkabılarının Cesur Yorumu Platform Tabanlar

Kahverengi, açık gri ve siyah Stone Street Tekne Ayakkabıları (7.999TL), klasik yaz ayakkabısına modern bir dokunuş kazandırarak ikonik Timberland tekne ayakkabısı stilini yorumluyor. Kalın ve dayanıklı platform tabanı, farklı kombin seçeneklerine uyum hazırlıyor ve fark edilir bir duruşu garantiliyor. Premium Timberland® Derisi ile uzun süreli kullanım vaat ederken, iç kısmında yer alan ve en az %50 oranında geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmiş ReBOTL™ kumaş astar, sürdürülebilirlik anlayışını da destekliyor. Her adımda yumuşaklık ve destek sağlayan OrthoLite® iç tabanı ise tüm gün süren konfor için seninle.

Yaz günlerinin enerjisini yansıtan Denim ve Keten parçalar

Mavinin iki farklı tonunda karşımıza çıkan Archive Denim Ceketler (5.699TL), sıcak günlerden serin gecelere geçişler için ideal bir katman sunarken, şıklıktan ödün vermiyor. Modern tasarımıyla günlük kombinleri ustalıkla tamamlıyor ve her ortamda kendini fark ettiriyor. Refibra™ teknolojisine sahip Tencel™ Lyocell kumaş ile tasarlanan denim ceketler, en az %30 geri dönüştürülmüş pamuk malzeme içeriyor.

Yaz koleksiyonlarında yer alan Kısa Kollu Beyaz ve Mavi Gömlekler (3.199TL), rahat kesim ve düşük omuz modeliyle gün boyu hem rahatlık hem de hareket özgürlüğü sunan esnek bir yapıya sahip. Pamuk ve elastan yapısıyla sıcak yaz günlerinde aranılan rahatlığı ve esnekliği sağlıyor.

%100 pamuklu, rahat kesim Dunstan River Çizgili Tişörtler (1.599TL), cildin nefes almasını sağlayarak yaz aylarında serin ve konforlu bir deneyim sunuyor; modern çizgili deseniyle şıklığınızı ön plana çıkarıyor ve hem gündelik kullanımda hem de tatil valizlerinde rahatça kombinlenebilecek bir parça olarak dikkat çekiyor. Buğday rengi, mavi ve yeşil renk alternatiflerine sahip.

Yaz mevsiminin sembolü olan keten kumaşla üretilen Açık Mavi Keten Bermuda Şort (3.199TL), hafifliği, nefes alabilir yapısı ve nemi dışarı atan özelliğiyle sıcak havalarda serin kalmanızı sağlıyor; zarif kesimiyle şıklığı ve rahatlığı mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor, böylece hem yaz davetlerinde hem de günlük aktivitelerde kusursuz bir rahatlık sunuyor. Açık mavi, yeşil ve bej renk alternatiflerine sahip.

Timberland'in yaz koleksiyonları şimdi Timberland® mağazalarında, www.timberland.com.tr ‘de ve seçkin satış noktalarında satışa sunuluyor.

