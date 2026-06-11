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Tayfun Duygulu ve eşi Isabella'dan yapay zekâ destekli nostaljik klip

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella'dan yapay zekâ destekli nostaljik klip

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella'dan yapay zekâ destekli nostaljik klip

90'lı yılların sevilen isimlerinden Tayfun Duygulu, yeni şarkısı "Bir Kahve Molası" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Güncel soundları ve enerjik yaz ritmini bir araya getiren şarkı, yaz sezonunun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

 Tayfun Duygulu ve eşi Isabella'dan yapay zekâ destekli nostaljik klip

Söz ve bestesi Tayfun Duygulu'ya ait olan "Bir Kahve Molası", sanatçının yaklaşık iki yıl önce yazdığı eserlerden biri. Şarkının aranjesi Almanya'da yapılırken, canlı enstrüman kayıtları da burada gerçekleştirildi.

Saksofon performansıyla adından söz ettiren Tayfun Duygulu, yeni şarkısında da enstrümanını ustalıkla ön plana çıkarıyor. Modern düzenlemelerle zenginleşen eser, sanatçının kendine has müzikal tarzını günümüz soundlarıyla buluşturuyor.

 Tayfun Duygulu ve eşi Isabella'dan yapay zekâ destekli nostaljik klip

Şarkının klibi de dikkat çeken detaylar içeriyor. Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu'nun birlikte yer aldığı klip, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlandı. Görsel konseptte 1920'li yılların kostüm ve saç modasından ilham alınırken, klibin estetik dünyası bu dönemin ruhuna uygun olarak tasarlandı.

Picco Records etiketiyle yayımlanacak olan "Bir Kahve Molası", 12 Haziran'dan itibaren tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak.

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