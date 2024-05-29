  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tarihi atmosferde Levent Yüksel şarkıları yankılandı

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran usta sanatçı Levent Yüksel, önceki akşam KerkiSolfej'in düzenlediği konser kapsamında Aspendos Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.

Tarihi atmosferde Levent Yüksel şarkıları yankılandı

Geçmişten günümüze dillere destan olan şarkılarıyla sevenlerine keyif dolu bir akşam sunan Levent Yüksel, performansı boyunca coşkuyla izlendi.

Tarihi atmosferde Levent Yüksel şarkıları yankılandı

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserde Yüksel hayranları tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 30. yıl senfonik konserlerle Türkiye'yi gezecek olan sanatçı, şarkılarını sevenleriyle seslendirecek.

Tarihi atmosferde Levent Yüksel şarkıları yankılandı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Başhekim şarkıcı! Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı çıktı    
  Magazin

Başhekim şarkıcı! Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı çıktı    

Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü
  Kültür - Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela
  Magazin

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
  Gündem

Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Denebunu Awards ödülleri sahiplerini buldu!
  Magazin

Denebunu Awards ödülleri sahiplerini buldu!

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın
  Magazin

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın