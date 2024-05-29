Tarihi atmosferde Levent Yüksel şarkıları yankılandı

Geçmişten günümüze dillere destan olan şarkılarıyla sevenlerine keyif dolu bir akşam sunan Levent Yüksel, performansı boyunca coşkuyla izlendi.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserde Yüksel hayranları tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 30. yıl senfonik konserlerle Türkiye'yi gezecek olan sanatçı, şarkılarını sevenleriyle seslendirecek.

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