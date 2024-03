Swatch x Tate Gallery Koleksiyonu, daha önceki sanat iş birliklerinde görülmemiş bir şekilde Swatch markasının özünü yansıtıyor. Ortaklığımız, zamanın, tarzın ve kişisel ifadenin bir yolculuğunu temsil ediyor. Bu yılki koleksiyon için seçilen ikonik sanatçılar ve benzersiz eserler, Swatch’un sınırları zorlayan, yenilikçi, pozitif provokasyon ve yaşama sevincini benimsiyor. Swatch uzun süredir süregelen sanat iş birlikleri ile biliniyor ve daha fazla insanın sanata erişmesini sağlıyor. Swatch, kullanıcılarına eşsiz sanat eserlerinden ilham alarak tasarladığı saatlerle kendilerini ifade etme fırsatı sunuyor. Swatch'un değerlerine benzer şekilde Tate'de, dönem ve türleri kapsayan koleksiyonları ile herkesi müzenin yaşamına dahil olmaya davet eden benzersiz Tate Modern Lates programıyla tanınan mükemmel bir ortak. Swatch, kullanıcılar için başyapıtlar tasarlayıp, onlara saat seçimleriyle kendilerini ifade etme şansı veriyor, tıpkı sanatçıların eserleriyle kendilerini ifade ettikleri gibi. Bu sayede kullanıcılar, başkalarıyla bağlantı kurabilir ve kendilerini özgürce ifade edebilirler.

‘Swatch ile iş birliği yapacak olmaktan ve aynı vizyona sahip bir kuruluşla ortak çalışacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tate’in çeşitli koleksiyonunu daha geniş bir kitleye ulaştırmak için saat koleksiyonu oluşturmak, bizler için harika bir fırsat.’ - Hamish Anderson, Tate Enterprises CEO’su

TURNER’S SCARLET SUNSET

JMW Turner genellikle “modern sanatın babası”olarak tanımlanır ve Britanya’nın en büyük ressamlarından biridir. Benzersiz fırça darbeleri ve renk kullanımı bugün hala şaşırtıcı ve keyif vericidir. Daha önce hiç görülmemiş modern sanat betimlemeleriyle ünlenmiştir. TURNER’S SCARLET SUNSET saati, simgesel bir manzarayı ele alıp, saat tasarımı boyunca ışık ve renge odaklanır. Çok renkli bir takvime sahip olan tasarım, gün boyunca hareket ettikçe kadranda görülen güneş ve suyun rengini değiştirerek eserin görünümünü ve duygusunu da değiştirir. Turner’ınızla geçirdiğiniz zaman sizi gün doğumundan gün batımına doğru taşıyacaktır.

CHAGALL’S BLUE CIRCUS

Modernizmin öncüsü olarak bilinen Marc Chagall’ın tarzı birçok farklı etkiyi bir araya getirir. Sirkin renkli atmosferinden etkilenen Chagall, sirki “dünyanın belirdiği ve yok olduğu bir sihir gösterisi” olarak tanımlar. Sirkin neşeli karakterleri Chagall’ın sanatına hayatı boyunca ilham verir. CHAGALL’S BLUE CIRCUS, kayış ve kadran boyunca canlı ve hareketli mavi tonlarıyla sirk dünyasını anlatır. Akrep ve yelkovanın uçlarında dengede duran bir ay ve bir göz, akrobatların dinamizmini betimler. CHAGALL’S BLUE CIRCUS ile geçireceğiniz her rüya dolu bir an, sizi büyük sirk çadırına ve ötesine götürebilir!

MIRO’S WOMEN AND BIRD IN THE MOONLIGHT

Joan Miró Barselona’da doğmuş İspanyol bir ressam, heykeltıraş ve seramik sanatçısıdır. Kendine özgü tarzı, Sürrealizm ve dönemin diğer sanat akımlarından etkilenir. Miró’nun kullandığı şekiller ve parlak renklerin kişisel ve sembolik anlamları vardır ve eserleri genellikle Katalan kimliğini yansıtır. MIRÓ’S WOMAN AND BIRD IN THE MOONLIGHT, kadran ve kayış boyunca neşeli ve renkli bir şekilde yansıtılır ve soyut vurgular içerir. Cam üzerine basılan indeksler, derinlik ve boyut katarak tasarımda öne çıkar. Kendinize ayırdığınız zaman ister güneş ışığında ister ay ışığında olsun, Miró’nun ünlü eseri sizi mutlu olduğunuz yere götürecektir.

LEGER’S TWO WOMEN HOLDING FLOWERS

Fernand Léger, 20. yüzyılın başlarında Paris’te Kübizm ile ilişkilendirilen avangart akımın öncülerindendir. Daha sonra modern yaşam, endüstriyel nesneler ve teknolojiden ilham alan sanatçı, renk ile çizgi arasındaki ayrıma dayanan cesur ve yalın bir üslup geliştirir. Renk, çizimin kendisinden ayrı olarak tuvalin farklı bölümlerine dağılır. Cesur ve parlak renkler, LÉGER’S TWO WOMEN HOLDING FLOWERS saatinde kayış ve kadran boyunca odak noktası haline gelir ve üç farklı renge sahip ibreler tasarıma parlaklık katar. Kendinize bir dakika ayırın ve Léger sizi zamanda geriye götürsün.

MATISSE’S SNAIL

Resim sanatı üzerinde önemli etkisi olan Fransız sanatçı Henri Matisse, 20. yüzyılın başlarında sanatta devrim yaratılmasına yardımcı olur. Canlı renkler ve fırça darbeleri kullanarak etkili ve cesur bir resim tarzı Fovizm akımını başlatır. Sanatçının 50 yılı aşan kariyerinde, kesik kağıt çalışmaları ile birlikte özellikle son dönem eserleri popülerdir. MATISSE’S SNAIL saatinde, şeffaf kayışı ile kadranın üzerinde sanatçının ünlü eseri yer almaktadır. Kendinizi sanata bırakın ve Matisse’in kesik kağıt sanatı ile birlikte sanatın sizi nereye götüreceğini görün.

BARNS-GRAHAM’S ORANGE AND RED ON PINK

İngiliz sanatçı Wilhelmina Barns-Graham’ın tabloları zengin renkler, enerjik ve serbest fırça darbeleriyle doludur. Sanatçı, sanatını ‘yaşamın bir kutlaması’ olarak ifade eder. Wilhelmina Barns Graham’ın soyut çalışmaları, cesur ve sade bir hal alarak yaşama ve hayata duyduğu sevgiyi yansıtır. Kadranın üzerine basılan kalın, siyah indeksler sanat eserinin güçlü enerjisini artırır. BARNS GRAHAM’S ORANGE AND RED ON PINK saatindeki renkler, Swatch’un doğal yaşam sevincini yansıtır ve sizi bir anlığına kendinizi renk cümbüşüne bırakmaya davet eder.

BOURGEOIS’S SPIRALS AND BOURGEOIS’S SPIRALS PAY!

Büyük ölçekli heykelleri ve enstalasyonlarıyla tanınan Fransız-Amerikalı sanatçı Louise Bourgeois, aynı zamanda eserlerinde spiralleri sıklıkla kullanan yetenekli bir ressam ve baskı sanatçısıdır. Ona göre sarmalların dışa doğru hareketi “kontrolü bırakmayı, güveni ve pozitif enerjiyi” sembolize eder. Arkanıza yaslanın, rahatlayın, pozitif enerjiye odaklanın ve BOURGEOIS’S SPIRALS saatinin sizi her şeyden uzaklaştırmasına izin verin.

Swatch x Tate Gallery Koleksiyonu, 21 Mart’tan itibaren dünya çapında tüm Swatch mağazalarında ve swatch.com.tr’de yer alacak. Ayrıca koleksiyon Tate’in galeri mağazalarında ve shop.tate.org.uk adresinde satışa sunulacak.

