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Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu

Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu. İşte detaylar...

Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu

Turizm Bakanlığı'nın desteklediği ve Maslak 1453'ün gözdesi haline gelen Şölen Restoran ve Kokteyl Bar, Genç Kadın Girişimci Aygün Aydın ve ekibi önderliğinde açılışını yapıyor!

Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu
Aristokratik dünya mutfağının seçkin lezzetleriyle buluşan bu benzersiz mekanda.

Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu
Monako Kraliyeti, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliğinin ödüllü tarifleri ve benzersiz yemekleriyle oluşturulan İstanbul Şölen Restoran ve Kokteyl Barda Sevdiklerinizle geçirdiğiniz her an kelimesin tam anlamıyla şölen tadında olacak.

 Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu

Türkiye'de ilk yapay zeka destekli tasarlanan mekan olması ile de bir ilke imza atan ünlü oyuncunun restoranında sanatsal dokunuşlarda dikkat çekmekte.

Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu
Özellikle Roma imparatorluğundaki tek kasın imparotoriçe olan Maria Terressia motiflerine de bilinçli bir şekilde yer veren Aygün Hanım.

Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu
Kadınların iş dünyasında daha çok yer alması için dekorasyonda özellikle bu tarihin ikonik kadınından ilham aldığını belirtti. Geçe çeşitli konseptlerdeki özel etkinlikler ve müzik performanslarıyla şeçkin

Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu

misafirlerin ve bir çok ünlü gurmenin tam puan verdiği favari listesinde zirveyi kapmasının yanı sıra bir çok modacının da çekim için tercih ettiği favori destinasyonu olmayı başardı.

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