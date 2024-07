Condé Nast Traveller ve World Luxury Hotel & Spa Awards tarafından; dünyanın ve Avrupa’nın en iyi otelleri arasında gösterilen ve The Luxury Spa Edit Awards 2024’de Avrupa’nın en iyi Spa Retreat oteli seçilen Six Senses Kaplankaya global platformda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Akdeniz ve Ege mutfaklarını eşsiz bir şekilde buluşturan Sage& Sea Restoran, şarap listelerinde kaliteli üreticilerin iyi seçilmiş çeşitlerinin yanı sıra hem fiyat hem de stil açısından menüyle tematik bir eşleşme sunan restoranların yer aldığı 2024 Wine Spectator Restaurant Ödülleri’nde Mükemmelik ödülünün sahibi oldu.

1981 yılında hayata geçirilen Restoran Ödülleri, sadece restoran şarap servisine odaklanan dünyanın tek programı olma niteliği taşıyor ve her yıl üç farklı kategoride dünyanın önde gelen restoranlarını ödüllendiriyor. Mükemmellik Ödülü ise hem şarap listeleri özenle seçilmiş nitelikli üreticilerden oluşan, hem de stil açısından menüleriyle uyum içinde olan restoranları kapsıyor. Wine Spectator şarap dünyasını bağdan sofraya kadar incelerken şarabın çağdaş kültürdeki rolünü araştırıyor ve uzman yorumları sunuyor.

Six Senses Kaplankaya bünyesinde yer alan Sage and Sea restoranı, Eat with Six Senses felsefesini yansıtan menüsünde, deniz ve toprağın derinliklerine dalarak Ege'nin aromalarını ve kültürünü tabağa taşıyor. Çevre köylerden, çiftliklerden ve Six Senses Kaplankaya arazisinden elde edilen malzemelerle özenle hazırlanmış lezzetler sunan Sage&Sea, misafirlerinden de yoğun ilgi görüyor.

Six Senses Kaplankaya’nın ikonik restoranı Sage & Sea geniş şarap yelpazesi ve bilinenin ötesinde menüsü ile misafirlerini adeta bir lezzet serüvenine çıkarıyor.

Six Senses Kaplankaya’daki ayrıcalıklardan yararlanmak için e-posta ile reservations-kaplankaya@sixsenses.comadresinden veya 0 (252) 511 00 30 numaralı telefondan bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak mümkün. Daha fazla bilgi için www.sixsenses.com/resorts/kaplankaya/destination adresini ziyaret edebilirsiniz.

