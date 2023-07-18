Sitare Akbaş karavanla Avrupa turuna çıktı

Güzel oyuncu, program rotasında karavanla Alp dağlarının 1800 m yüksekliğindeki Rigi Kulm bölgesinden başlayarak 2700 m yüksekliğinde bulunan Rothorn ve sonrasında İtalya Como gölü kıyısında bulunan Menaggio, Varenna, Bellagio kasabalarında kamp tatili yaptı.

Akbaş, çekimlerin de yapıldığı 17 gün süren geziden oyuncu arkadaşı Elçin Afacan ile eğlenceli kareler paylaşmayı da ihmal etmedi. Önümüzdeki günlerde kamptan dönecek olan oyuncu, yeni sezon için proje görüşmelerine başlayacak.

Sitare Akbaş’ın konuk olduğu ‘Güle Güle Gültekin’le’ programı 21 Temmuz’da Youtube’da yayınlanacak.

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