“Aşkın Olayım” şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, Gaziantep Açık Hava’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere giremedikleri için dışarıda bekleyen hayranlarına seslenen Simge “Söz, tekrar geleceğim” dedi.

Son teklisi “Harcandıkça” ve artık bir Türkiye klasiği olan “Aşkın Olayım” ile dillerden düşmeyen Simge geçen hafta Açık Hava Konserler serisine 2 Haziran’da İstanbul’da Turkcell Vadi’de start vermişti. Biletleri karaborsaya düşen İstanbul

konserinin ardından Simge dün gece Gaziantep Açık Hava’da hayranlarıyla buluştu. Bir kez daha biletler günler öncesinden tükendi.



Konsere giremeyen Simge Sağın, hayranları şarkıları dışarıdan dinledi. Kapıda bekleyenlere sahneden seslenen Simge onlar için tekrar gelmeye söz verdi. Simge Sağın, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarıyla Gaziantepli

müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Birçok hit şarkıya imza atan başarılı sanatçı, yaz boyunca Türkiye’yi dolaşmaya devam edecek. Ankara’dan İzmir’e, Bodrum’dan Antalya’ya kadar pek çok noktada konser verecek olan Simge, uzun bir yolculuğa hazırlanıyor.

İşte Simge’nin şu anda satışa açılan Açık Hava Konserler serisinin tarihleri:

7 Temmuz Antalya Açık Hava

8 Temmuz Ankara Armada Açık Hava

21 Temmuz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava

26 Temmuz İzmir Kültürpark Açık Hava

3 Ağustos İstanbul Turkcell Vadi Açık Hava

30 Ağustos İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava

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