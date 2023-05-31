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Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz

Sıla Bakü konserinde kendi adını taşıyan minik hayranıyla 5 yıl sonra tekrar buluştu. Sanatçı, sahneye çıkarttığı minik Sıla'nın üzerinde adının yazılı olduğu bileklik hediyesiyle duygulu anlar yaşadı

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz

Sıla Gençoğlu, önceki gün Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, enerjik performansıyla izleyicileri büyüledi.

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz
Konserde sahneye çıkarttığı, kendisiyle aynı adı taşıyan minik hayranı Sıla, üzerinde adının yazılı olduğu bileklik hediye etti. Ünlü sanatçı beş yıl önceki Bakü konserinde tanıştığı minik hayranının hediye sürpriziyle duygulandı.

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz
Salonu dolduran 3 bin kişilik coşkulu seyirci topluluğu, Sıla'nın her şarkısına eşlik ederek konseri unutulmaz kıldı. Sahnede oluşan muhteşem atmosfer, konserin sonuna kadar devam etti.

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz

Geçen ay dünyaca ünlü Toronto Massey Hall'deki konseriyle önemli bir başarı elde eden Sıla'nın 3 bin kişilik Bakü konseri de unutulmaz yurtdışı konserleri arasındaki yerini aldı.

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz

Yaz konserleri öncesinde moral depolayan şarkıcı, 3 Haziran'da Günay'da tekrar sahneye çıkacak ve hayranlarıyla buluşacak.

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz

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