Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz

Sıla Gençoğlu, önceki gün Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, enerjik performansıyla izleyicileri büyüledi.



Konserde sahneye çıkarttığı, kendisiyle aynı adı taşıyan minik hayranı Sıla, üzerinde adının yazılı olduğu bileklik hediye etti. Ünlü sanatçı beş yıl önceki Bakü konserinde tanıştığı minik hayranının hediye sürpriziyle duygulandı.



Salonu dolduran 3 bin kişilik coşkulu seyirci topluluğu, Sıla'nın her şarkısına eşlik ederek konseri unutulmaz kıldı. Sahnede oluşan muhteşem atmosfer, konserin sonuna kadar devam etti.

Geçen ay dünyaca ünlü Toronto Massey Hall'deki konseriyle önemli bir başarı elde eden Sıla'nın 3 bin kişilik Bakü konseri de unutulmaz yurtdışı konserleri arasındaki yerini aldı.

Yaz konserleri öncesinde moral depolayan şarkıcı, 3 Haziran'da Günay'da tekrar sahneye çıkacak ve hayranlarıyla buluşacak.

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