 Sıla Türkoğlu'ndan olay pozlar

Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Sıla Türkoğlu, iki karesini yayınladı.

Oyuncu, beş dakika olmadan binlerce beğeni ve mesaj aldı.

Türkoğlu'nun kareleri ise hayranları tarafından beğeni topladı.

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