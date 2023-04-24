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Sıla Türkoğlu'ndan olay pozlar

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. İşte haberin detayları...

Sıla Türkoğlu'ndan olay pozlar

Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Sıla Türkoğlu, iki karesini yayınladı.

 Sıla Türkoğlu'ndan olay pozlar

Oyuncu, beş dakika olmadan binlerce beğeni ve mesaj aldı.

Sıla Türkoğlu'ndan olay pozlar

Türkoğlu'nun kareleri ise hayranları tarafından beğeni topladı.

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