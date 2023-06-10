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Sıla Türkoğlu'ndan dev anlaşma

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan yeni reklam filmi... İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu'ndan dev anlaşma

Türkiye’nin sevilen kişisel bakım ve güzellik perakende zinciri Watsons Türkiye, son dönemin başarılı oyuncularından Sıla Türkoğlu ile iş birliğine imza attı. Duru güzelliği ve pürüzsüz cildiyle dikkat çeken oyuncu Sıla Türkoğlu ilk defa bir markanın yüzü oldu. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde satılan Kore Güzelliğinin sevilen markası Pure Beauty ve Sıla Türkoğlu birlikte harika bir uyum yakaladı.

Sıla Türkoğlu'ndan dev anlaşma

Cildinin sağlıklı görünümünü korumak için kullandığı ürünleri hassasiyetle seçtiğini belirten Sıla Türkoğlu, iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Mesleğim gereği günün önemli bir kısmını makyajlı geçiriyorum. Cildimin canlı ve sağlıklı görünümünü koruması için kullandığım bakım ürünlerinin cildimle uyum içerisinde olmasını önemsiyorum. Ayrıca günlük hayatın koşuşturması içinde çok yönlü koruma sağlayan ürünlere ihtiyaç duyuyorum. Nemlendirme, güneş koruma ve renk görünümü eşitleme gibi birçok etkiyi bir arada sunan Pure Beauty BB & CC kremler ile gün boyu doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmek mümkün. Yoğun tempomda hızla tazelenmeye ihtiyacım olduğu anlarda birden çok etkisiyle birden güzellik getiren Pure Beauty BB &amp; CC kremlerini kullanarak kendimi yenilenmiş hissediyorum."

Sıla Türkoğlu'ndan dev anlaşma

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