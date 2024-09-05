Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım

Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ata Ayyıldız'la ilk kez Mardin'deki bir düğünde görüntülenmişti.



Oyuncu, Mardin pozlarını paylaştı.



Sete başlayan Türkoğlu'nun Mardin karelerine beğeni yağdı.



Oyuncu, yüzlerce yorum aldı.



Türkoğlu, "Mardin kapısından atlayamadım" diye yazdı.

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