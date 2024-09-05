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Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, Mardin pozlarını paylaştı. İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım

Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ata Ayyıldız'la ilk kez Mardin'deki bir düğünde görüntülenmişti.

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım
Oyuncu, Mardin pozlarını paylaştı.

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım
Sete başlayan Türkoğlu'nun Mardin karelerine beğeni yağdı.

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım
Oyuncu, yüzlerce yorum aldı.

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım
Türkoğlu, "Mardin kapısından atlayamadım" diye yazdı.

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