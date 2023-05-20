Sıla sahne kostümüyle damga vurdu

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde pop müziğin güçlü sanatçısı Sıla Gençoğlu sahneye çıktı.



Atatürk Orman Çiftliği'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konsere katılan on binlerce genç Sıla hayranı, sevdikleri şarkılarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Sıla sahnede şarkılarının yanı sıra bayram konseri anısına kendisine özel olarak tasarlanan kostümüyle de büyük beğeni topladı. Smokinden stilize edilmiş, kravatı, gömleği ve ceketiyle seyirciden alkış aldı. Sanatçı, 19 Mayıs kutlamasını ''Ne kadar kıymetli, önemli bir bayramda beraberiz hepimizin bayramı coşkuyla kutlu olsun.'' sözleriyle gerçekleştirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.