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Sıla sahne kostümüyle damga vurdu

Sıla Ankara'da düzenlenen 19 Mayıs konserinde günün anlamına uygun, kendisine özel tasarlanan kostümüyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Sıla sahne kostümüyle damga vurdu

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde pop müziğin güçlü sanatçısı Sıla Gençoğlu sahneye çıktı.

 

Sıla sahne kostümüyle damga vurdu
Atatürk Orman Çiftliği'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konsere katılan on binlerce genç Sıla hayranı, sevdikleri şarkılarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Sıla sahne kostümüyle damga vurdu

Sıla sahnede şarkılarının yanı sıra bayram konseri anısına kendisine özel olarak tasarlanan kostümüyle de büyük beğeni topladı. Smokinden stilize edilmiş, kravatı, gömleği ve ceketiyle seyirciden alkış aldı. Sanatçı, 19 Mayıs kutlamasını ''Ne kadar kıymetli, önemli bir bayramda beraberiz hepimizin bayramı coşkuyla kutlu olsun.'' sözleriyle gerçekleştirdi.

Sıla sahne kostümüyle damga vurdu

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