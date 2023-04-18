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Sıla dünyaca ünlü konser salonunda sahne aldı

Sıla, Kanada Toronto'da dünya starlarını ağırlayan ünlü Massey Hall'de sahneye çıktı. 2750 kişilik dev salonu dolduran sanatçı, dinmeyen alkışlar üzerine yeniden Kanada'ya gelme sözü verdi. İşte detaylar...

Sıla dünyaca ünlü konser salonunda sahne aldı

Sıla Gençoğlu, uzun zamandır beklenen Kanada konserini geçtiğimiz hafta sonu Toronto Massey Hall'de gerçekleştirdi.

Sıla dünyaca ünlü konser salonunda sahne aldı
Açıldığı 1894 yılından bu yana unutulmaz konserlere ev sahipliği yapan, Bob Dylan'dan Nick Cave'e büyük ustaları sahnesinde ağırlayan dünyaca ünlü konser salonu Massey Hall, Sıla ile tarihe geçen unutulmaz bir müzik gecesine daha imza attı.

Sıla dünyaca ünlü konser salonunda sahne aldı

Massey Hall'u dolduran Türk ve yabancı 2750 kişilik seyirci topluluğu sevilen Sıla şarkıları ile mest oldu.

Sıla dünyaca ünlü konser salonunda sahne aldı

Uzun zamandır planlanan Toronto konseriyle bir hasretin sona erdiğini belirten sanatçı, seyircinin dinmeyen alkışı üzerine yeniden gelme sözü verdi.

Sıla dünyaca ünlü konser salonunda sahne aldı
Konserlerine mart ayında tüm geliri 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanan Ankara konseriyle start veren Sıla, bayramın ikinci gününde (22 Nisan) ilk kez Günay'da sahneye çıkacak.

Sıla dünyaca ünlü konser salonunda sahne aldı

Şarkıcı, bir süredir oyuncu İlker Kaleli'yle aşk yaşıyor. 

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