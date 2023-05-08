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Sıla'dan müthiş konser

Sıla, ikinci gazino konserini geçtiğimiz cumartesi akşamı Ankara Günay'da verdi. İşte haberin detayları...

Sıla'dan müthiş konser

Müzik kariyerinin 16. yılında ilk kez geçen ay Günay'da gazino sahnesine çıkan pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, ikinci gazino konserini geçtiğimiz cumartesi akşamı Ankara Günay'da verdi. Sanatçı, satışları bir hafta önceden kapanan gecede 30 şarkıyı bulan özel repertuvarıyla dinleyicisini mest etti.

 Sıla'dan müthiş konser

Sıla, salonu dolduran coşkulu başkent seyircisinin program sonunda dinmeyen alkışları üzerine sahneye geri döndü. Gösterilen ilgi üzerine dinleyicilere teşekkür eden sanatçı, 20 Mayıs'ta tekrar İstanbul Günay'da sahnede olacak. Bir yıl önce yayınladığı 'Şarkıcı' adındaki albümünden sonra Ege ve Anadolu'da çıktığı konser maratonunda biletli çok açıkhava konseri veren sanatçı olan Sıla, yeni yaz programını ay sonunda açıklayacak.

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