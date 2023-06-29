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Sıla'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Ünlü sanatçı Sıla, Bodrum'da Günay'ın yaz sezonunun açılışına imza attı. İşte haberin detayları...

Sıla'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Geleneksel gazino sahnelerinin ünlü mekanı Günay, Bodrum Yalıkavak'taki yazlık yerinin sezon açılışını Sıla'nın muhteşem sahne şovuyla gerçekleştirdi.

Sıla'dan 16 yıl sonra bir ilk!
Günay'ın ısrarlı sahne teklifine kariyerinin 16. yılında 'evet' diyerek bir süredir gazino sahnelerine büyük bir hareket getiren Sıla, güçlü sesi, unutulmaz şarkıları,

Sıla'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Burak Erkul yönetimindeki muhteşem orkestrası ile rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanda bayram tatiline enerji dolu bir giriş yaptı.

 Sıla'dan 16 yıl sonra bir ilk!
Sıla yoğun istek üzerine 13 Temmuz'da yeniden Bodrum Günay sahnesinde olacak.

Sıla'dan 16 yıl sonra bir ilk!

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