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Sibel Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaşmadığı için eleştirilen Evrim Alasya'dan sert açıklama!

Sibel Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaşmadığı için eleştirilen Evrim Alasya'dan sert açıklama! İşte detaylar...

Sibel Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaşmadığı için eleştirilen Evrim Alasya'dan sert açıklama!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği projeden ayrılmıştı. Evrim Alasya, Taşçıoğlu için veda mesajı paylaşmayınca bazı sosyal medya kullanıcı tarafından tepki çekmişti.

 

Sibel Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaşmadığı için eleştirilen Evrim Alasya'dan sert açıklama!
Alasya, Instagram'dan video çekerek tepki gösterdi. Oyuncu, "Çamurlarla uğramak zorunda kalıyoruz. Sibel'i çok seviyorum. Oynamaktan keyif aldım. Senaryo geldiğinde bunu konuştuk. Siz buna takılmayın, bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez. Dizinizi izleyin. Hiçbir şeyi paylaşmak ve aktarmak zorunda değilim. Yorgun bir ekibiz" dedi.

 

 

 

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