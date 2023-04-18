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Ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamayan Aleyna Tilki ilk konser tarihini açıkladı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamıyordu. Şarkıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayranlarının karşısına çıkacak. İşte detaylar...

Ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamayan Aleyna Tilki ilk konser tarihini açıkladı

Yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne almayan Aleyna Tilki, müjdeyi Instagram'dan verdi. Uzun süredir sevenlerinden ayrı kalan şarkıcı, konser tarihini açıkladı.

Ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamayan Aleyna Tilki ilk konser tarihini açıkladı
Twitter'dan açıklama yapan Tilki, "23 Nisan'da İstanbul Maltepe etkinlik alanında öğle 15.00'de sahnedeyim. Maltepe'de buluşalım. Ses tellerim iyileştikten sonraki ilk konserim" diye yazdı.

Ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamayan Aleyna Tilki ilk konser tarihini açıkladı

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