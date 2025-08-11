  • Video Galeri Foto Galeri
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı... İşte detaylar...

Serhat Kılıç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Bir süredir mağazaları dolaşan oyuncu, hayranlarına müjdeyi verdi.

Sakallarını uzattığını görülen Kılıç, "Şu anda devam eden bir projeye dahil oldum. Onun heyecanı var. Sabırsızlıkla seyirci karşısına çıkmayı bekliyorum. Güzel bir sezon olacak" dedi.

Dizi hakkında bilgi vermeyen Kılıç, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

