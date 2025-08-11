 Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı

Serhat Kılıç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Bir süredir mağazaları dolaşan oyuncu, hayranlarına müjdeyi verdi.



Sakallarını uzattığını görülen Kılıç, "Şu anda devam eden bir projeye dahil oldum. Onun heyecanı var. Sabırsızlıkla seyirci karşısına çıkmayı bekliyorum. Güzel bir sezon olacak" dedi.



Dizi hakkında bilgi vermeyen Kılıç, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

