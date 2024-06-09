Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, aşka geldi.



Sarıkaya, sevgilisinin konserini kuliste izledi.

Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

Sarıkaya, "Kralım" notunu düştü.



Demir ise aynı videoya kalp emojisi koydu.

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