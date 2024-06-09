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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ünlü şarkıcı Mert Demir aşka geldi! İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!

Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, aşka geldi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!
Sarıkaya, sevgilisinin konserini kuliste izledi.

  Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!

Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

  Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!

Sarıkaya, "Kralım" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!
Demir ise aynı videoya kalp emojisi koydu.

 

 

 

 

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