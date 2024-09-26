Seren Sındık; profesyonel müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seren Sındık; sözü ve müziği Alp Civan Yörük'e ait olan yeni şarkısı 'Beni Kaybettin' ile müzikseverlere yeniden merhaba dedi. Sanatçının güçlü sesine eşlik eden ahenkte kusursuz aranjesi ise Erdem Topuzoğlu tarafından yapıldı.

Sahne performanslarında geniş repertuvarı ve yüksek enerjisiyle kendine hayran bırakan Seren Sındık'ın yeni şarkısı da kısa sürede dikkatleri üzerine çekecek...

'Beni Kaybettin'in klibi, usta yönetmen Oğuzhan Güneş imzasıyla hayat buldu. Klip çekimleri sırasında, ata binen Seren’in naifliği ile birlikte kullanılan dikkat çekici kostümler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Her detayı özenle tasarlanmış klipteki görsel şölene eşlik eden etkileyici ud performansları da gözlerden kaçmıyor.

Seren Sındık'ın 'Beni Kaybettin' adlı yeni şarkısı, Doruk Music Yapım etiketiyle ve DMC dağıtımıyla tüm müzik platformlarında yayında! Şarkının klibi ise NetD kanalında müzikseverlerle buluştu!

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