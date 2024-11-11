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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı. İşte detaylar...

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı.

 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Ortaç ve Erbil'in de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltına alınması talimatı verildi.

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