 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Ortaç ve Erbil'in de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltına alınması talimatı verildi.

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