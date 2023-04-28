  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sephora Collection Cream Lip Stain rujlarıyla makyajda renkli dokunuşlar

Kozmetik dünyasında küratör rolünü üstlenen Sephora’nın vazgeçilmezi Sephora Collection, yeni sezonu en sevilen Cream Lip Stain rujlarında sınırlı süredeli kampanyası ile karşılıyor. Muhteşem dokularıyla dikkat çeken Lip Stain ailesi avantajlı indirimlerle güzellik tutkunlarıyla buluşuyor.

Sephora Collection Cream Lip Stain rujlarıyla makyajda renkli dokunuşlar

Sephora, tam kapatıcılık ve benzersiz konfor sunan Lip Stain rujlarda 2. ürün alışverinde 24 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında %50 indirim avantajı sağlıyor. Tüm Cream Lip Stain ürünlerinde geçerli kampanya ile renklerin büyülü dünyasında yolculuğa çıkmaya hazır olun…

Cream Lip Stain rujlar, kremsi ve kadifemsi dokularıyla dudaklarınızda harika bir his yaratırken, özel geliştirilen formülleriyle gün boyu kalıcılık sağlıyor. Dudaklarınızı kurutmadan mat, metalik ve çift renkli bitişler elde etmenizi sağlayan Lip Stain ailesiyle istediğiniz tarz ve görünümü elde etmek çok kolay.
Sephora Collection’ın en çok sevilen Cream Lip Stain rujlarını almayan kalmasın!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli
  Moda ve Güzellik

Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli

Türkiye'de kadın olmak
  Güncel

Türkiye'de kadın olmak

Murat Kurşun'dan ABD'de Türklere özel eğlence
  Güncel

Murat Kurşun'dan ABD'de Türklere özel eğlence

Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!
  Güncel

Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!

2023’ün seyahat trendleri paylaşıldı
  Güncel

2023’ün seyahat trendleri paylaşıldı

Divan’dan sevgisi hep bizimle olan annelere
  Güncel

Divan’dan sevgisi hep bizimle olan annelere