Sephora Collection Cream Lip Stain rujlarıyla makyajda renkli dokunuşlar

Sephora, tam kapatıcılık ve benzersiz konfor sunan Lip Stain rujlarda 2. ürün alışverinde 24 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında %50 indirim avantajı sağlıyor. Tüm Cream Lip Stain ürünlerinde geçerli kampanya ile renklerin büyülü dünyasında yolculuğa çıkmaya hazır olun…

Cream Lip Stain rujlar, kremsi ve kadifemsi dokularıyla dudaklarınızda harika bir his yaratırken, özel geliştirilen formülleriyle gün boyu kalıcılık sağlıyor. Dudaklarınızı kurutmadan mat, metalik ve çift renkli bitişler elde etmenizi sağlayan Lip Stain ailesiyle istediğiniz tarz ve görünümü elde etmek çok kolay.

Sephora Collection’ın en çok sevilen Cream Lip Stain rujlarını almayan kalmasın!

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