Şener Kökkaya hayatını kaybetti

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, 82 yaşında hayata veda etti. Kökkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.



Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" mesajını yayımladı.

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