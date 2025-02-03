 Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk

Sena Şahin’in söz ve bestesi ile Sezen Aksu’nun İstanbul İstanbul Olalı



adlı eserinin harmanlanmasından doğan ve Buray’ın benzersiz yorumu ile “zamansız şarkılar”

kategorisine göz kırpan “İstanbul Bile” müzikseverleri bambaşka

bir duygusal yolculuğa çıkardı.

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