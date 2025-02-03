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Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk

Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk. İşte detaylar...

Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk

Sena Şahin’in söz ve bestesi ile Sezen Aksu’nun İstanbul İstanbul Olalı

Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk
adlı eserinin harmanlanmasından doğan ve Buray’ın benzersiz yorumu ile “zamansız şarkılar”

 Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk

kategorisine göz kırpan “İstanbul Bile” müzikseverleri bambaşka

 Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk

bir duygusal yolculuğa çıkardı.

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