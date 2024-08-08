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Sefo'nun Kuşadası konseri sold out oldu!

Sefo'nun Kuşadası konseri sold out oldu! İşte detaylar...

Sefo'nun Kuşadası konseri sold out oldu!

Sefo, 'Imparatour' turnesi kapsamında Kuşadası'nda sahne aldı.

Sefo'nun Kuşadası konseri sold out oldu!
Konser biletleri kısa sürede tükendi. Rapçi, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Kuşadası'ndaki sold out olan konserinin ardından, rapçinin İzmir'deki hayranlarıyla buluşacağı tarihte belli oldu.

 Sefo'nun Kuşadası konseri sold out oldu!

Sefo'nun, İzmir konseri 9 Ağustos'ta gerçekleşecek.

 Sefo'nun Kuşadası konseri sold out oldu!

Rapçi, İzmirli hayranlarıyla unutulmaz bir gece geçirmeyi vadediyor.

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