Seda Bakan 'Zeytin Ağacı' galasına damga vurdu! Derin yırtmacı olay oldu

Netflix, heyecanla beklenen dizisi Zeytin Ağacı’nın 2. sezonunu dün akşam Yeniköy’de yer alan Azur Restoran’da gerçekleştirdiği bir yemekle kutladı.

Dizinin büyüleyici atmosferini yansıtan detaylarla dolu geceye başrol oyuncuları Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel, yapımcısı Onur Güvenatam, senaristi Nuran Evren Şit, yönetmenleri Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz de katıldı.

Merakla beklenen dizinin dün akşam yapılan galasında ise şıklık yarışı yaşandı.

80 BİN TL'LİK TARZ

Dizide deli dolu kişiliğiyle tanınan Leyla karakterini oynayan Seda Bakan, galada siyah göğüs, bel ve bacak dekolteli elbise giydi. Yırtmacındaki çiçek detaylı dikkat çeken Bakan, saçlarını topuz yaptırarak kırmızı ruj tercih etti.

Fenomenler Ne Giymiş hesabında yer alan bilgiye göre, Bakan'ın dünyaca ünlü bir markaya ait elbisesinin fiyatı 80 bin TL. Öte yandan 2 çocuk annesi Bakan'ın fiziği de görenlerden tam not aldı. Oyuncu için "Çok yakışmış" ve "Manken gibi olduğu için güzel olmuş" yorumları yapıldı.

Eğlenceli bir akşam geçiren Zeytin Ağacı ekibi, geceyi çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile noktaladılar.

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz

Ayvalık’ta yeni bir başlangıç yapan Ada, Leyla ve Sevgi’nin, sürprizlerle dolu yeni maceralarıyla izleyiciyi Ege’nin büyülü atmosferine davet eden Zeytin Ağacı, 2. sezonu ile tüm dünya ile aynı anda 11 Temmuz’da sadece Netflix’te yayında.

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