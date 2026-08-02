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Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Şahane Pazar, 25 yıl aradan sonra “Şahane Pazar Sahnede” adıyla geri dönüyor.

 Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Yıllardır sosyal medyada ve gittikleri her şehirde “Şahane Pazar geri dönsün” çağrılarıyla karşılaşan Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programı bu kez sahneye taşıma kararı aldı.

 Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Projeden paylaşılan ilk afiş de kısa sürede büyük ilgi gördü. Kırmızı tiyatro perdesiyle hazırlanan afiş, Şahane Pazar’ın 25 yıl sonra bu kez sahne gösterisi olarak yeniden izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

 Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Şahane Pazar Sahnede, yalnızca nostalji duygusuna yaslanan bir gösteri olmayacak. Yaklaşık 80 kişilik dev prodüksiyonla hazırlanan gösteri; canlı orkestrası, görkemli sahne tasarımı, büyük dans koreografileri, sürpriz konukları ve seyircinin de aktif olarak dahil olacağı interaktif yapısıyla izleyicilere unutulmaz bir eğlence deneyimi sunacak.

 Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Bir döneme damga vuran Belediye Çukuru, Bardak Oyunu ve Balon Oyunu gibi unutulmaz yarışmalar da sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar’ın yıllardır özlenen ruhunu, günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak.

 Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Türkiye turnesi hazırlıkları devam eden Şahane Pazar Sahnede, yalnızca bu programla büyüyen kuşaklara nostalji yaşatmayı değil, Şahane Pazar’ı hiç izleme fırsatı bulamamış genç izleyicileri de bu eğlenceyle ilk kez canlı olarak buluşturmayı hedefliyor.

 Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

Türkiye turnesi ile birlikte, ‘Şahane Pazar Sahnede’ projesi, dijital platformlarlara yönelik gösterilerle de seyircine ulaşacak. Şahane Pazar, 25 yıl sonra yeniden oyunlar yarışmaları, şarkıları dansları, tiplemeleri skeçleriyle, en önemlisi Süheyl ve Behzat Behzat Uygur ile, bu defa sahnede, başlıyor.

Şahane Pazar efsanesi geri dönüyor!

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