Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'la evliliklerinin sekizinci yılını kutladı.



Eşiyle teknede çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan komedyen, "Canım benim sekizinci yılımız kutlu olsun. Bu boğucu ve can sıkıcı ortamda, çokca dertlendiğim bir dönemde yuvamızdaki huzuri mutluluk ve senin güzel kalbin sayesinde alıyorum. Nice 8'lere" diye yazdı.

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