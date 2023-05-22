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Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'la evlilik yıl dönümünü romantik mesajla kutladı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'la evlilik yıl dönemini romantik mesajla kutladı. İşte detaylar...

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'la evlilik yıl dönümünü romantik mesajla kutladı

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'la evliliklerinin sekizinci yılını kutladı.

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'la evlilik yıl dönümünü romantik mesajla kutladı
Eşiyle teknede çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan komedyen, "Canım benim sekizinci yılımız kutlu olsun. Bu boğucu ve can sıkıcı ortamda, çokca dertlendiğim bir dönemde yuvamızdaki huzuri mutluluk ve senin güzel kalbin sayesinde alıyorum. Nice 8'lere" diye yazdı.

 

 

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