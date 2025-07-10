Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Para Para Para!, Gönlüm Çok Zengin ve Ne Haber eserleriyle dönemin en sevilen sanatçıları arasında yer alan Rüçhan Çamay (94), hayatını kaybetti.



Kariyeri boyunca Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşan Çamay, bir dönem oyunculuk da yapmıştı.

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