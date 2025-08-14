 Rapin yeni sesi İlkay Selçuk

Basel doğumlu Türk Rap sanatçısı ve söz yazarı İlkay Selçuk, Azka Müzik etiketiyle yayınlanan Görmedim Böylesini adlı yeni rap şarkısıyla müzik sahnesine güçlü bir giriş yapıyor.



Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren genç sanatçı, özgün sözleri, yenilikçi tarzı ve sahnedeki enerjisiyle Türk Rap’ıne yeni bir soluk getiriyor.



Sanatçı, kendi hayatından ilham aldığı şarkı sözleri ve üretken kimliğiyle rap dünyasında kalıcı olmayı hedefliyor.

Yeni projeleri ve sahne performanslarıyla müzikseverlerin karşısına daha sık çıkmaya hazırlanan İlkay Selçuk, Türk rap müziğinde “gerçek, özgün ve güçlü” bir ses olma iddiasını sürdürüyor.

Rap sahnesinde yeni bir dönemin başladığını şimdiden hissettiriyor.

