Prof. Dr. Oytun Erbaş yeni pandemi tarihini açıkladı! “Bunlar mikrop oyunları”

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Covid doğal virüs miydi?" sorusunu Prof. Dr. Oytun Erbaş "İlk başlarda öyle düşünsem de kesinlikle laboratuvar virüsü. Yarasalar üzerinde yapılan bu virüs ya kaçtı ya kaçırıldı." diyerek yanıtladı.

2030’A KADAR İKİNCİ PANDEMİ OLACAK

Ayrıca Erbaş " Covid, maymun çiçeği, emboli, kuş gribi bunların hepsi deneme. Mikrop oyunları germ games. ABD herkes kuş gribi olsun diye uğraşıyor. 2030’a kadar ikinci pandemi olacak. Hindistan'da 20 adet aşı fabrikası açıldı.” dedi.

KOLLUK KUVVETLERİ AŞIYA GÖTÜRECEK

GELMEYENİ KAMPA GÖTÜRECEKLER

Ezmeci'nin "Tüm bunlar ilaç sektörü için mi yapılıyor?" sorusunu Erbaş "Hayır. Yeni dünya düzeni bu. Tüketimin azalması gerek. Kaos yaratılmak isteniyor. Kolluk kuvvetleri aşıya götürecek gelmeyeni kampa götürecekler. Dünyada HPV'nin her geçen gün artarak ilerlediği tek ülkeyiz." diyerek cevapladı.

İNSANLARIN BEYNİ ÇALIŞMIYOR

Ezmeci'nin " Z kuşağı için ters evrim diyorsunuz. Bu ne demek?" sorusuna ise Erbaş şöyle cevap verdi: Teknoloji beyinleri iltihaplaştırıyor. Artık insan beyni çalışmamaya başlıyor. Z kuşağı maymunlaşacak. Beyinlerin iltihaplanması düşük derece kuduz demek bu. Dikkat edin ısırılmayın.

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