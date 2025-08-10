  • Video Galeri Foto Galeri
Pınar Eliçe 20 kiloluk elbiseyle sahneye çıktı

Pınar Eliçe 20 kiloluk elbiseyle sahneye çıktı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe, geçtiğimiz haftasonu Kıbrıs Limak Otel'de sahne aldı.

Yaklaşık 2 bin konuğa müzik ziyafeti çeken Eliçe sahnede hem coştu hem de coşturdu.

Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı swarovski taşlı ve derin yırtmaçlı elbisesi ile çıkan sanatçı sesi, yorumu, muhteşem repertuvarı ve asil görünüşü ile izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Taşlarla kaplı elbisesini zaman zaman taşımakta zorluk çeken Pınar Eliçe, "Elbisem yaklaşık 20 kilo ben ise 52 kiloyum. Zaman zaman taşımakta zorlansam da elbisemin ve sahnenin hakkını verdim.

 

Unutulmaz bir Kıbrıs sahnesine imza atmanın mutluğunu yaşıyorum" dedi.

