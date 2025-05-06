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Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti

 

 Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

 

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