 Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Özgü Namal, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.



Kızıl Goncalar dizisinde sonra Kıskanmak dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, havuzdan dolayı kulaklarını göstermek için hastaneye gittiğini söyledi.



Dizi için Namal, "Deli gibi çalışıyoruz, ilk okul üçüncün sınıf..." diyerek espri yaptı.



Uzun bir aradan sonra dizi sektörüne dönen oyuncu, "Bisiklete binmek gibi oldu, geri dönüşüm" dedi.

Sektördeki durumla ilgili Namal, "Sektör daha büyüdü, daha büyük bir rekabet var artık. Dünya pazarı işin içine girdi. Yurt dışına hiçbir şeyi satmadan rahat edemiyoruz. Çalışma şartları hep zor, heryerde zor bir tek bize ait değil. Yurt dışındaki disiplin ve düzen henüz yakından uzaktan bize uğramış değil" açıklamasını yaptı. Oyuncu, "Çok doğalsınız" sözlerine, "Her zaman. Ben öyle mutluyum" karşılığını verdi.

