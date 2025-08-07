  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan doğallık itirafı! İşte detaylar...

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Özgü Namal, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!
Kızıl Goncalar dizisinde sonra Kıskanmak dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, havuzdan dolayı kulaklarını göstermek için hastaneye gittiğini söyledi.

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!
Dizi için Namal, "Deli gibi çalışıyoruz, ilk okul üçüncün sınıf..." diyerek espri yaptı.

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!
Uzun bir aradan sonra dizi sektörüne dönen oyuncu, "Bisiklete binmek gibi oldu, geri dönüşüm" dedi.

 Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Sektördeki durumla ilgili Namal, "Sektör daha büyüdü, daha büyük bir rekabet var artık. Dünya pazarı işin içine girdi. Yurt dışına hiçbir şeyi satmadan rahat edemiyoruz. Çalışma şartları hep zor, heryerde zor bir tek bize ait değil. Yurt dışındaki disiplin ve düzen henüz yakından uzaktan bize uğramış değil" açıklamasını yaptı. Oyuncu, "Çok doğalsınız" sözlerine, "Her zaman. Ben öyle mutluyum" karşılığını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!
  Magazin

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı
  Magazin

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi
  Magazin

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!
  Gündem

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!
  Hayatın İçinden

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!
  Magazin

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!