  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özge Özpirinçci: Ben sisteme hep meydan okuyacağım, her zaman asi olacağım

Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuştu.

Özge Özpirinçci: Ben sisteme hep meydan okuyacağım, her zaman asi olacağım

Sandık Kokusu dizisiyle izleyiciyle buluşan Özge Özpirinçci konuk olduğu ‘Sıkı Muhabbet’ programında samimi itiraflarda bulundu. Doğallığıyla dikkat çeken yetenekli oyuncu, “Çok şık, bakımlı, iki dirhem bir çekirdek görünmesi gereken bir karakteri canlandırıyorsam saçımı da boyatırım, botoks’ umu da yaptırırım, sporuma da giderim” diyor.

Özge Özpirinçci: Ben sisteme hep meydan okuyacağım, her zaman asi olacağım

Sanatçının rolünün toplumu düşündürtmek ve sorgulatmak olduğunu söyleyen Özge Özpirinçci, “Ben sisteme hep meydan okuyacağım, her zaman asi olacağım. Kadınlar güçlenmeye devam ediyor, edeceğiz. Kadınlar birazcık oyunu değiştirmeye devam ettikçe bu oyun değişecek” diye açıklıyor.

Eşi hakkında da yorumda bulunan oyuncu: “Burak’ın gözünden iyilik akıyordu. Bana güven hissi verdi. Kıyamet kopsa ‘Ben bu adamın yanında iyiyim’ hissini veriyor bana.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özge Özpirinçci'nin adresi belli oldu
  Magazin

Özge Özpirinçci'nin adresi belli oldu

Özge Özpirinçci'nin hayranı öyle bir şey istedi ki oyuncu şok oldu! Hiç böyle bir şey yaşamamıştı
  Magazin

Özge Özpirinçci'nin hayranı öyle bir şey istedi ki oyuncu şok oldu! Hiç böyle bir şey yaşamamıştı

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in aşk dolu AVM turu
  Magazin

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in aşk dolu AVM turu

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı

Engelsiz Yaşam Vakfı ödül töreninde ünlüler geçidi
  Magazin

Engelsiz Yaşam Vakfı ödül töreninde ünlüler geçidi