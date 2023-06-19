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Oya Başar ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu Oya Başar, ekrana döneceğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Oya Başar ekrana dönüyor

Sinema ve tiyatro oyuncusu Oya Başar geçtiğimiz gün Aqua Florya Avm’de objektiflere takıldı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği için balık restoranını tercih eden Başar, muhabirlerin yemek sonrasında sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Oya Başar ekrana dönüyor
FOX'ta yayınlanacak olan Yaz Şarkısı kadrosuna son anda dahil olan ünlü oyuncu, proje ile ilgili gelen sorulara, “Yakın zamanda tekrardan güzel bir proje ile televizyon ekranlarına döneceğim, umarım izleyicilerimizden güzel dönüşler alırız” dedi. Açıklamalarının ardından muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren Başar, daha sonrasında vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı.

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