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Öğretmenler korosundan Türk müziği ziyafeti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk müziği konseri verdi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte konsere gelen misafirler de keyifli dakikalar yaşadı.

Öğretmenler korosundan Türk müziği ziyafeti

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu'nun Türk sanat müziği konseri şölenine ev sahipliği yaptı. Katılımcıların da şarkılara eşlik ettiği etkinlikte davetliler keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşadı. Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın koro şefi olarak görev yaptığı konserde Öğretmenler Korosu'da Türk sanat müziğinden birçok eser seslendirdi.

Öğretmenler korosundan Türk müziği ziyafeti

Programın sonunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı eşi Canan Yazıcı ile sahneye çıkarak öğretmenleri tebrik etti.

Öğretmenler korosundan Türk müziği ziyafeti

"ÖĞRETMENLER RUHLARIN SANATKARIDIR"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı “Gerçekten öğretmenler ruhların sanatkarıdır. Ama burada zaten sanatkar olan öğretmenlerin bütün söylemleri, ezgileri bizlere çok farklı mesajlar iletiyor. Bugün de öğretmenlerimizin büyük emekleri nadide sanatçımız, yol gösterici meslektaşımızın da emekleri ile bütünleşince böyle hepimizin doyamadığı güzel bir konser ortaya çıktı. Her bir şarkıda bizlere farklı yaşantıları hatırlattılar. Geçmişi hatırlattılar. Hep güzellikleri, toplumdaki güzellikleri ve birliği anlattılar. Ben sayın hocama, meslektaşlarıma, üstatlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğretmenler korosundan Türk müziği ziyafeti

ÇOK MUTLU VE HUZURLUYUM

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı “Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında öğretmenlerimizden oluşan Türk müziği korosunda Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde unutulmaz güzellikte bir konser verdik. Ben kendi adıma çok mutlu ve huzurluyum. Çünkü çok uzun bir çalışma olmasa da böylesine enerjik ve duygu dolu, ustaca bir icrayı karşımızdakilere verebilmekten dolayı büyük bir huzur içindeyim. Öğretmenlerimizin hiçbiri profesyonel değil ama o kadar güzel bir icra yaptılar ki izleyenler büyük bir coşkuyla karşıladılar. Umuyorum ki bundan sonra da benzer çalışmalara imza atmaya devam ederiz” şeklinde konuştu.

 

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