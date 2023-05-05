Ödül avcısı Eylül Öztürk

Geçtiğimiz akşam İstanbul Kuğu sahnesinde düzenlenen “İstiridye Kariyer Ödülleri” katılan Eylül Öztürk, Harem Suare imzalı taşlarla tasarlanmış beyaz bir elbiseyle geceye damga vurdu. Düzenlenen ödül töreninde “Yılın en iyi İnfluencer” ödülünü alan Eylül Öztürk, “Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. Çok çalışmamın emeğimin karşılığını alınca çok mutlu oluyorum” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.