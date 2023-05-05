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Ödül avcısı Eylül Öztürk

Güzel oyuncu Eylül Öztürk, hem oyunculukta başarısıyla hem de sosyal medyadaki başarısıyla ödülleri toplamaya devam ediyor.

Ödül avcısı Eylül Öztürk

Geçtiğimiz akşam İstanbul Kuğu sahnesinde düzenlenen “İstiridye Kariyer Ödülleri” katılan Eylül Öztürk, Harem Suare imzalı taşlarla tasarlanmış beyaz bir elbiseyle geceye damga vurdu. Düzenlenen ödül töreninde “Yılın en iyi İnfluencer” ödülünü alan Eylül Öztürk, “Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. Çok çalışmamın emeğimin karşılığını alınca çok mutlu oluyorum” dedi.

Ödül avcısı Eylül Öztürk

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