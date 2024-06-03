Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

Etkinlik, MRS Organizing'in kurucu ortağı Veronica Huseynli Ahmed Mrs Universe Middle East ve Guinness Dünya Rekorları'na aday gösterilen Wasim Mandil tarafından düzenlendi.

Gecede medya alanında TV sunucusu Esra Nur Türker de ödül aldı. Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan’ın eşi Sibel Şaylan da Esra Nur Türker’i yalnız bırakmadı ve başarılarından dolayı kutladı.

Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan’ın eşi Sibel Şaylan, Esra Nur Türker’i tebrik etti.

Pop yıldızları Suzan Najm Aldeen ve Reda Abdullah’ın da katıldığı geceye saksofoncu Halina Fralova klasik müzik performansıyla renk kattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.