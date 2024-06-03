  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

Dünyanın dört bir yanından kadın liderlerin katıldığı efsanevi iş zirvesinde “Yılın İş Kadını” ödül töreni Şeyh Tahnoon bin Saeed bin Tahnoon Al Nahyan'ın ofisinin himayesinde Dubai’de Palazzo Versace Otel'de gerçekleştirildi.

Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

Etkinlik, MRS Organizing'in kurucu ortağı Veronica Huseynli Ahmed Mrs Universe Middle East ve Guinness Dünya Rekorları'na aday gösterilen Wasim Mandil tarafından düzenlendi.

Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

Gecede medya alanında TV sunucusu Esra Nur Türker de ödül aldı. Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan’ın eşi Sibel Şaylan da Esra Nur Türker’i yalnız bırakmadı ve başarılarından dolayı kutladı.

Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan’ın eşi Sibel Şaylan, Esra Nur Türker’i tebrik etti. 

Pop yıldızları Suzan Najm Aldeen ve Reda Abdullah’ın da katıldığı geceye saksofoncu Halina Fralova klasik müzik performansıyla renk kattı.

Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Engin Altan Düzyatan ‘Dubai Tanıtım’ kampanyasının yüzü oldu
  Magazin

Engin Altan Düzyatan ‘Dubai Tanıtım’ kampanyasının yüzü oldu

Başkan Cemil Tugay’dan turizm mesajı
  Güncel

Başkan Cemil Tugay’dan turizm mesajı

Molped 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü’nde farkındalık çalışmalarını sürdürüyor
  Güncel

Molped 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü’nde farkındalık çalışmalarını sürdürüyor

Canon, Drupa 2024 fuarında PSP'ler için kabartmalı baskı olanaklarını canlı uygulamalarla sergileyecek
  Güncel

Canon, Drupa 2024 fuarında PSP'ler için kabartmalı baskı olanaklarını canlı uygulamalarla sergileyecek

Avon’dan Babalar Günü’ne özel parfüm setleri
  Güncel

Avon’dan Babalar Günü’ne özel parfüm setleri

İzmir lezzet ve teknolojiyi buluşturan iki fuara ev sahipliği yapıyor
  Güncel

İzmir lezzet ve teknolojiyi buluşturan iki fuara ev sahipliği yapıyor