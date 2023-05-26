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Eylül Öztürk’den alkışlanacak hareket  

Güzel oyuncu Eylül Öztürk, geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri Kulübü(KİMTEK)'nün “Bahar Şenliği”ne katıldı.

Eylül Öztürk’den alkışlanacak hareket  

 

İş temposundan fırsat buldukça üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelmeye devam eden Eylül Öztürk, gençlere deneyimlerini anlatıp iş hayatlarında vereceği kararlar için destekte bulunuyor.

 Bu örnek davranıştan dolayı birçok ödül töreninde ödül almaya layık gösterilen güzel oyuncu, “Gençlerle bir araya gelip onlarla birlikte vakit geçirmeye çok seviyorum. Elimden geldikçe onlara destek olup bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferidir gençlerimiz, onlara hep sahip çıkmalıyız” dedi.

Öte yandan etkinliğin sponsorluğunu kendi markası olan Fit&Alive Cosmetics markasıyla üstelen Eylül  Öztürk, kurulan standa 10.000 TL değerindeki kendi ürünlerini ücretsiz olarak öğrencilere hediye etti.

 

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