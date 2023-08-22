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Eylül Öztürk dünya açıldı

Güzel oyuncu Eylül Öztürk ve eşi iş insanı Barış Kenan Özkan,  Türkiye ve Avrupa’daki başarılarının ardından gözlerini Amerika’ya dikti.

Eylül Öztürk dünya açıldı

Bir süredir Fit&Alive Cosmetics şirketlerinin Amerika’daki bayileri için görüşmelerde bulunan ünlü çift, Avrupa’dan sonra Amerika’da faaliyetleri gösterecek. Öte yandan Türkiye’de birçok firmayla işbirliği yapan Eylül Öztürk, Amerika'da iş birliklerine devam ederek Globalde ilk Türk İnfluencer oldu.

Eylül Öztürk dünya açıldı

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