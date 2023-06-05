Eylül Öztürk hediye yerine depremzedelere yardım edilmesini istedi 

Eşi Eylül Öztürk’ün Doğum günü için güzel ve mütevazi bir organizasyon hazırlayan iş insanı Barış Kenan Özkan, eşinin bu özel gününde kendisini yalnız bırakmadı.

Bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Eylül Öztürk’ün doğum günü pastalı aile fotoğrafına “Çok mütevazı bir kutlama olmuş. Çok güzel bir ailesiniz yorumları yapıldı.

Öte yandan başarılı oyuncunun eşinden ve yakın dostlarından hediye yerine Hatay ve diğer illerde ki depremzedeler için bağışta ve yardımlarının devam edilmesini istediği öğrenildi.

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