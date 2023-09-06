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Ünlü fenomenin dükkanı sel felaketinde harabeye döndü

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yüzlerce evin su bastığı felakette fenomen Eylül Öztürk'ün de güzellik merkezinin tavanı çöktü. Dükkanı harabeye dönen Öztürk, "Binanın genel gideri bizim binadan geçiyormuş. Yani doğal afet değil yanlış yapı bu hale getiriyor" dedi.

Ünlü fenomenin dükkanı sel felaketinde harabeye döndü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın neden olduğu selde 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce evi su bastı. Fenomen Eylül Öztürk'ün de bir merkezi gider borusunun patlamasıyla harabeye döndü.

Ünlü fenomenin dükkanı sel felaketinde harabeye döndü

"TAVAN KOMPLE AŞAĞI İNMİŞ"

Instagram hesabından yıkılan dükkanının görüntülerini paylaşan Eylül Öztürk, "Binanın genel gideri bizim dükkanın içinden geçiyormuş arkadaşlar. Dün o yüzden tavan komple aşağı inmiş, su basmış dükkanı. Bileğe kadar suydu içerisi. Yani doğal afet değil de yanlış yapı bu hale getiriyor görüyorsunuz. Tavandan su mu basar yani... Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Öztürk, dükkanında çalışan kimsenin zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

Ünlü fenomenin dükkanı sel felaketinde harabeye döndü

Ünlü fenomenin dükkanı sel felaketinde harabeye döndü

 

 

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