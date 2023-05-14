Eylül Öztürk ödül aldı

Oyunculuk ve sosyal medya daki başarısının yanı sıra girişimcilikte de adından sıkça söz ettiren Eylül Öztürk, ödülleri bir bir toplamaya devam ediyor.



Mavi Elma ödül töreninde “Yılın İlham Veren Kadını” ödülünü alan Öztürk, “Buralara hiç kolay gelmedim, eşim Kenan Beyin desteğiyle de çok çalışarak ve çabalayarak geldim. Kadın girişimcilere de her zaman öncülük yapmaya çalışıyorum. Bence her Kadın ayaklarının üstünde durmalıdır, Biz Türk kadınları olarak çok güçlüyüz gücümüzünde farkında olmalıyız" dedi.

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