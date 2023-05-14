  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eylül Öztürk ödül aldı

Oyuncu Eylül Öztürk, geçtiğimiz akşam İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde düzenlenen Mavi Elma ödül törenine katıldı.

Eylül Öztürk ödül aldı

Oyunculuk ve sosyal medya daki başarısının yanı sıra girişimcilikte de adından sıkça söz ettiren Eylül Öztürk, ödülleri bir bir toplamaya devam ediyor.

Eylül Öztürk ödül aldı
Mavi Elma ödül töreninde “Yılın İlham Veren Kadını” ödülünü alan Öztürk, “Buralara hiç kolay gelmedim, eşim Kenan Beyin desteğiyle de çok çalışarak ve çabalayarak geldim. Kadın girişimcilere de her zaman öncülük yapmaya çalışıyorum. Bence her Kadın ayaklarının üstünde durmalıdır, Biz Türk kadınları olarak çok güçlüyüz gücümüzünde farkında olmalıyız" dedi. 

Eylül Öztürk ödül aldı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ödül avcısı Eylül Öztürk
  Güncel

Ödül avcısı Eylül Öztürk

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e şaşırtan seçim jesti
  Magazin

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e şaşırtan seçim jesti

Mehmet Aslantuğ'dan boşanacağı eşi Arzum Onan'a anlamlı mesaj  
  Magazin

Mehmet Aslantuğ'dan boşanacağı eşi Arzum Onan'a anlamlı mesaj  

Zeynep Bastık konsere çıkmadan önce yaşadıklarını anlattı
  Magazin

Zeynep Bastık konsere çıkmadan önce yaşadıklarını anlattı

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı
  Magazin

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı

Hadise adının aşk dedikodusuna karıştığı Murda ile görüntülendi!
  Magazin

Hadise adının aşk dedikodusuna karıştığı Murda ile görüntülendi!