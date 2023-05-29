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Nur Fettahoğlu'nun kızı ortaya çıktı

Nur Fettahoğlu, iki yıl önce boşandığı Levent Veziroğlu'dan olan kızı Elisa Güzin ortaya çıktı. İşte detaylar...

Nur Fettahoğlu'nun kızı ortaya çıktı

'Eğlence Her Yerde' sloganı ile bu yıl ilk kez Ateşehir'de açık havada gerçekleştirilen HUPALUPA GO Festivali'ne ünlü akını yaşandı. Etkinliğe kızı Elisa Güzin ile birlikte katılan Nur Fettahoğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Nur Fettahoğlu'nun kızı ortaya çıktı

Kızıyla beraber oyunlara katılarak doyasıya zaman geçiren Nur Fettahoğlu, keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Nur Fettahoğlu'nun kızı ortaya çıktı
Fettahoğlu, yedi yıl önce kızını kucağına almıştı.

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