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Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı

Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı. İşte haberin detayları...

Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı

Nil Karaibrahimgil, önceki gün oğlu Aziz Arif Erener ile Hupalupa Go Festivali'nde objektiflere takıldı.

Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı
Galataport İstanbul saat kulesi meydanında gerçekleştirilen festivalde, oğlunun eğlendiği anları telefonla görüntüleyen Nil Karaibrahimgil’in keyifli halleri objektiflere yansıdı.

 Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı

Bayramı İstanbul’da geçirdiklerini ifade eden Karaibrahimgil, “Bana göre bayramı İstanbul’da yaşanır. Birçok tatil beldesinin aksine İstanbul’da olmak en iyisi” dedi.

Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı
Hupalupa Go açıkhava festivalinde kendine özgü tarzı ve makyajsız doğal haliyle dikkatleri üzerine çeken Nil Karaibrahimgil, daha sonra etkinliklerde oğluna eşlik ederek günün tadını çıkardı.

Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı

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