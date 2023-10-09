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Nil Karaibrahimgil ile Boğaz’ın masalsı konser

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam sahnesinde bir kez daha Nil Karaibrahimgil ve sevenlerini ağırladı.

Nil Karaibrahimgil ile Boğaz’ın masalsı konser

Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, eşsiz geceye unutulmaz bir sürprizle başlangıç yaptı. Rock müziğin sevilen sesi Teoman ile konser startını veren Karaibrahimgil, alkış yağmuruna tutuldu. “İstanbul’da Sonbahar” ve “Kek” parçalarını birlikte seslendiren ikili konserin ilk dakikalarında eğlenceyi ikiye katladı.

Nil Karaibrahimgil ile Boğaz’ın masalsı konser

SONBAHAR GECESİNİ ŞENLENDİRDİ

Ünlü sanatçı Kuruçeşme Açıkhava'ya ruhlarındaki kanatları da açtırdı, binlerce kişinin “Pırlanta” şarkısıyla sağ ellerini havaya da kaldırdı. Binlerce müzikseverin buluştuğu gece de özellikle şarkılarıyla gönüllerini kazandığı gençlerin ve çocukların “Resmen Aşığım”, “Peri” ve “Diskotek” şarkılarındaki coşkuları görülmeye değerdi.

Nil Karaibrahimgil ile Boğaz’ın masalsı konser

Müziğiyle olduğu kadar kıyafetleriyle de adından söz ettiren sanatçı, Kuruçeşme Sahnesi için özel hazırlanan iki kostümüyle de adeta görsel bir şölen yaşattı. Bitmeyen enerjisi ve sahne performansıyla göz dolduran Nil Karaibrahimgil, konserin sonunda alkış tufanı koparan hayranlarına bis yaparak karşılık verdi.

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